Источник: АПЛ "Новосибирск" проекта "Ясень-М" вернулась из первого выхода в море

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Новосибирск" проекта 885М "Ясень-М" вернулась в понедельник в Северодвинск после первого выхода в Белое море на заводские ходовые испытания. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"2 августа АПЛ "Новосибирск" вернулась на завод "Севмаш" с первых заводских ходовых испытаний, которые проходили в Белом море в течение месяца", - сказал собеседник агентства.

2 июля источник сообщил ТАСС о первом выходе субмарины проекта 885М на испытания в море. Ранее глава "Севмаша" Михаила Будниченко сообщил ТАСС, что после завершения заводских ходовых испытаний начнутся государственные испытания подлодки. В конце 2021 года планируется передать ее флоту.

АПЛ "Новосибирск" - первая серийная субмарина проекта 885М "Ясень-М". Была спущена на воду 25 декабря 2019 года. Основное ударное оружие кораблей этого проекта - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". В перспективе они получат гиперзвуковые "Цирконы".

Головная подлодка проекта "Ясень-М" "Казань" была передана Северному флоту 7 мая 2021 года. 30 июля на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялся спуск на воду подлодки этого же проекта "Красноярск".

Согласно заявлениям должностных лиц ВМФ и Минобороны РФ, АПЛ "Ясень-М" должны обеспечить реализацию концепции неядерного стратегического сдерживания. В связи с выводом из эллинга АПЛ "Красноярск" главком ВМФ адмирал Николай Евменов, говоря о лодках этого проекта, сказал: "Подводные лодки серии, построенные по проекту "Ясень-М", способны защищать интересы нашей Родины в любой точке мирового океана, в том числе и в Арктике. Это надежный ракетно-ядерный щит нашей Родины".