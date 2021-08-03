Более 30 корабельных экипажей покажут возможности Каспийской флотилии на форуме "Армия"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Мероприятия военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) "Армия" в Каспийске (Республика Дагестан) будут включать демонстрацию боевых возможностей корабельной группировки Каспийской флотилии. В показе будет задействовано более 30 экипажей кораблей, судов и катеров, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе военного округа.

"Более 30 экипажей кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии ЮВО примут участие в динамическом показе боевых возможностей морских сил и средств Каспийской флотилии в рамках мероприятий военно-технического форума ЮВО "Армия-2021" в Каспийске. С набережной города гости форума "Армия-2021" увидят имитацию нанесения ракетного удара малыми ракетными кораблями "Углич" и "Великий Устюг" с выполнением стрельб из орудий главного калибра", - говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из эпизодов тральщики флотилии отработают проделывание проходов в морском минном заграждении с имитацией подрыва и расстрела плавающих мин из штатного вооружения. Военные моряки пресекут нарушения госграницы, окажут помощь терпящему бедствие судну, высадят морской десант.

Также 27-29 августа на площадке форума в Каспийске будут представлены более 15 единиц боевой техники. Гости форума смогут увидеть бронетранспортеры БТР-82А, БТР-70М, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град-М", автомобиль "Тигр", минометы 2Б12 "Сани" калибра 120 мм, противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Элерон-3", зенитно-ракетные комплексы, стрелковое вооружение и водолазное снаряжение.

Ранее в пресс-службе сообщали, что мероприятия форума также пройдут в Астрахани и Волгограде.

Для недопущения заноса распространения новой коронавирусной инфекции на всех площадках форума будут приняты необходимые санитарные меры. В мероприятиях форума примут участие более 40 соединений и воинских частей, приглашены представители предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.