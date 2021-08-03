Российские миротворцы отработали тактику эвакуации техники на полигоне в Нагорном Карабахе

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, 3 августа. /ТАСС/. Ремонтно-эвакуационные подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе отработали тактику эвакуации подбитой техники на одном из местных полигонов. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Личный состав был введен в определенную тактическую обстановку, решение которой подразумевалось выполнением трех тактических задач это преодоление минно-взрывных заграждений, нанесение огневого поражения мелким группам противника и эвакуация условно подбитого БТР в ходе боя", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы "противника", а с использованием БРЭМ-К (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) специалисты-ремонтники оперативно эвакуировали поврежденные машины на полевой сборный пункт для ремонта.

"Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники", - отметили в Минобороны.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе, а для контроля за соблюдением договоренностей в регионе развернут миротворческий контингент России.