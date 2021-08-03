Военные и подразделения ФСО преодолели почти отвесный склон на Эльбрусе

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Военные альпинисты, росгвардейцы и подразделения ФСО преодолели почти отвесный 100-метровый склон на Эльбрусе в рамках конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр 2021 года. Об этом во вторник рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных сил, Федеральной службы охраны и Росгвардии Российской Федерации преодолели ледовое препятствие на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, военнослужащие выполняли задания со штатным оружием и в полной экипировке весом порядка 30 кг на ледовом склоне протяженностью до 100 м и средним углом подъема 60 градусов.

"Всеармейский этап международного конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" проходит в Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" Министерства обороны Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Состязания завершатся 4 августа.