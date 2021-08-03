Вертолеты Ми-8 и Ми-24 РФ перебросили в Таджикистан для учений на границе с Афганистаном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Российские транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные вертолеты Ми-24 переброшены из Новосибирской области на аэродром Гиссар Таджикистана для участия в трехсторонних учениях на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Доставку четырех боевых машин из России выполнил тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". На основном этапе совместного учения экипажи армейской авиации обеспечат высадку тактического десанта и авиационную поддержку наступающих войск в ходе уничтожения незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перед транспортировкой вертолеты были частично разобраны, по прибытии на аэродром назначения инженерно-технический состав провел сборку техники, а пилоты облет машин.

Учения России, Узбекистана и Таджикистана пройдут на полигоне Харб-Майдон с 5 по 10 августа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее на совещании министров обороны стран ШОС в Душанбе сообщил, что страны отработают практические действия по уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и охране объектов. Всего будет задействовано 2,5 тыс. военнослужащих, из них 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составят подразделения 201-й военной базы.