В России разрабатывают гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Разработка новой гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95 ведется для Воздушно-космических сил РФ. Об этом на страницах журнала "Военная мысль" пишет начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Сегодня господство в воздушно-космической сфере - важнейшее условие успешного ведения боевых действий сухопутными и морскими группировками войск (сил). <...> В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; ВТО (высокоточное оружие) воздушного базирования большой дальности, в частности, гиперзвуковая ракета Х-95", - пишет Зарудницкий.