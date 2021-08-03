Шойгу: география Армейских международных игр значительно расширилась в этом году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут в 11 странах. Это подчеркнул во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств", - сказал Шойгу.

Он отметил, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась. "Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии", - сообщил министр.

По его словам, традиционно на играх будет работать "Клуб болельщиков", также пройдут тематические фестивали и мастер-классы. "В парке "Патриот" гости и участники смогут посетить музей Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - сказал Шойгу.

Он обратил внимание на то, что второй раз подряд игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия", в рамках которого будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.