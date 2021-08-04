Шойгу заявил, что плановую ревакцинацию от коронавируса прошли около 20 тыс. военных

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти 20 тыс. российских военных прошли плановую ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда" , опубликованном в среду.

"Еще два месяца назад мы вакцинировали всех военнослужащих, включая зарубежные военные базы, сформировав таким образом в войсках коллективный иммунитет. Сейчас в Вооруженных силах идет плановая ревакцинация, которую прошли уже почти 20 тыс. ранее привитых военнослужащих, и вакцинация прибывших в воинские части военнослужащих молодого пополнения", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что коэффициент заболеваемости в Вооруженных силах вдвое ниже, чем в среднем по стране. "В апреле этого года мы провели исследование коллективного иммунитета Вооруженных сил. За последний месяц обследовали более тысячи вакцинированных военнослужащих. У 95% из них выявлен высокий уровень антител", - сообщил министр.

По словам Шойгу, в Минобороны работа по борьбе с вирусом корректируется с учетом выявляемых его мутаций.

"Я еще в прошлом году осознал, что необходимо научиться правильно и безопасно жить с данной проблемой, и сделал соответствующие поручения своим заместителям и оперативному штабу. Поэтому в кратчайшие сроки военными медиками и вирусологами были разработаны и внедрены во всех Вооруженных силах обновленные регламенты по профилактике и раннему выявлению заболевших коронавирусной инфекцией военнослужащих. Они предусматривали барьерный температурный контроль на входе в воинскую часть, ношение средств защиты и масок, оборудование помещений для быстрой изоляции всех контактировавших с заболевшим, обработку специальными составами помещений и техники. Наши регламенты позже были интегрированы Минздравом и Роспотребнадзором", - рассказал он.