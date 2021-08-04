Источник: первый испытательный пуск МБР "Сармат" планируется осенью

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первый пуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) запланирован на осень 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый пуск "Сармата" в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй - в конце 2021 года", - сказал он, добавив, что в этом году планируется два испытательных пуска МБР.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июне генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов сообщил ТАСС, что ЛКИ ракеты намечены на III квартал 2021 года. Ранее также сообщалось, что МБР "Сармат" поступит на вооружение в 2021 году. На нее предполагалось перевооружить один из полков Ужурской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом заявлял еще в 2018 году командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Известно, что к настоящему времени выполнены три бросковых пуска "Сармата" с космодрома Плесецк, в ходе которых ракету выстреливали из шахтной пусковой установки пороховым аккумулятором давления с последующим кратковременным включением маршевого двигателя.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева, основная специализация которого - разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса.