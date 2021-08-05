Участие в форуме "Армия-2021" подтвердили 95 стран

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Представители 95 государств подтвердили участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2021", четыре страны представят свои экспозиции. Об этом сообщил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко на брифинге для иностранных военных атташе в подмосковном парке "Патриот".

Горбатенко рассказал об особенностях предстоящего мероприятия и ответил на вопросы иностранных гостей. "На сегодняшний день участие в форуме "Армия-2021" подтвердили 95 государств, из которых четыре страны представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки", - отметил он.

"Основными целями мероприятия являются: привлечение к участию в форуме "Армия-2021" делегаций и предприятий иностранных государств, а также информирование зарубежных партнеров о мероприятиях форума", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" традиционно пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" - одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа.