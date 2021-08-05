Шойгу надеется, что работа по ударному беспилотнику "Охотник" завершится к 2022 году

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату "Охотник" будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на поставку этих беспилотников в российские вооруженные силы.

"Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена и мы сможем подписать, как этот сейчас принято в вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно, для того чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения", - сказал он в четверг на совещании на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

Министр отметил, что ведущаяся на НАЗ разработка ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" является одно из самых крупных в этой области. При этом он подчеркнул, что в этой работе становятся очень важны контракты жизненного цикла, которые охватывают время от момента создания техники до ее утилизации.

"И здесь немаловажным становится то, что мы вместе с ОАК [Объединенной авиастроительной корпорацией] достигли уровня по контрактам жизненного цикла, что крайне важно для вооруженных сил, - то, чего у нас не было никогда, - вышли на 82% по контрактам жизненного цикла. Надо двигаться в этом направлении дальше", - сказал Шойгу.

Он отметил, что Министерство обороны уже не первый год занимается разработкой, внедрением, освоением, проверкой высокоинтеллектуальной техники, в которой используются последние достижения в сфере искусственного интеллекта.

"Это нами подтверждено в Сирии. Подтверждено надежно и основательно. Не случайно самая большая группа инженеров, конструкторов от ОАК, компании "Сухой" и, в частности, от Новосибирского авиазавода находятся в Сирии. Представители заводов, КБ находятся там для освоения доводки, проверки, для освоения новых систем и их новых возможностей", - отметил Шойгу.