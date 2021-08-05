Один мирный житель погиб в результате обстрела в сирийской провинции Хама

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в сирийской провинции Хама из-за минометного обстрела боевиков, еще двое получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела боевиками населенного пункта Джурин провинции Хама один мирный житель погиб, еще двое получили ранения", - заявил Кулить на брифинге в четверг.

Как уточнил контр-адмирал, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 33 обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.