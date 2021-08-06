В Узбекистане завершилась активная фаза российско-узбекских тактических учений

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 6 августа. /ТАСС/. Активная фаза российско-узбекских тактических учений "Юг-2021", проводимых на фоне дестабилизации ситуации в Афганистане, завершилась в пятницу в окрестностях города Термез.

За финалом учений наблюдали начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и его узбекский коллега генерал-майор Шухрат Халмухамедов. Военачальникам был продемонстрирован розыгрыш спецоперации по недопущению перехода незаконными вооруженными формированиями (НВФ) государственной границы.

Совместная воинская группировка обнаружила с воздуха, а затем пресекла прорыв "крупных групп НВФ" на территорию страны, после чего блокировала и уничтожила "боевиков", укрывшихся от преследования в населенном пункте.

"В основу разработки замысла учения был положен опыт российских вооруженных сил по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии", - заявил журналистам заместитель командующего Центральным военным округом генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

Всего в учениях было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, 4 самолета Ту-22М3 ВКС России.