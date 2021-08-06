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Рогозин: "Сармат" станет главной гарантией мирной жизни на ближайшие десятилетия

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что летные испытания ракеты завершат в 2022 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования "Сармат" на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания "Сармата" начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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