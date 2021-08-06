Противолодочные Ту-142 отработали с кораблями поиск условного противника в Атлантике

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские противолодочные самолеты Ту-142 вместе с группировкой кораблей Северного флота отработали в дальней морской зоне совместные действия по поиску условного противника. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота в пятницу.

О боевых кораблях и подлодках межвидового стратегического объединения ВС РФ на арктическом направлении

Северный флот России О боевых кораблях и подлодках межвидового стратегического объединения ВС РФ на арктическом направлении

"Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками отработали взаимодействие с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике", - говорится в сообщении.

Полет дальних противолодочных самолетов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. Им нужно было найти группу кораблей условного противника (ее роль выполняли корабли Северного флота) и передать целеуказания корабельной ударной группе, возглавляемой ракетным крейсером "Маршал Устинов".

"В отведенное на поиск время тактическая группа кораблей Северного флота, в составе которой действует новейший десантный корабль "Петр Моргунов", была обнаружена экипажами дальних противолодочных самолетов", - отметили в пресс-службе.

Продолжительность полета составила около 12 часов, за это время самолеты преодолели более 7 тыс. км.

"Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - подчеркнули на Северном флоте.