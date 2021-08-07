Российских военных медиков в Сирии наградили за доблесть и укрепление боевого содружества

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 7 августа. /ТАСС/. Российские военные медики из медицинского отряда специального назначения получили ведомственные награды из рук командующего группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии Евгения Никифорова за выполнение задач в Сирийской Арабской Республике (САР).

"Благодарю вас за работу. За работу в серьезных климатических условиях и боевой обстановке. Каждый из вас находится в строю: медсестра, медицинской брат, фельдшер, врач любой специализации. Вы выполняете свои задачи на высочайшем уровне. Спасибо вам за это", - сказал Никифоров на церемонии награждения, приуроченной к международному дню "Врачи мира за мир", который отмечается 6 августа.

Девять медиков отряда были награждены медалями "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества".

Главная медицинская сестра Анастасия Болотникова рассказала журналистам, что она в Сирии уже в третий раз, за это время она более 30 раз выезжала в составе российских гуманитарных миссий для оказания медицинской помощи местному населению. Заместитель начальника медицинской службы группировки ВС РФ в САР Андрей Чуров отметил, что российские медики оказывают амбулаторную помощь в населенных пунктах, наиболее пострадавших от нападений террористов.

За последние полгода помощь от российских медиков получили 2,1 тыс. мирных жителей, 1,2 тыс. из них - дети.