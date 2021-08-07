Экипажи истребителей России и Китая провели совместную тренировку перед учениями

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ выполнили совместные тренировки с китайскими коллегами перед учениями "СИБУ/ Взаимодействие-2021". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Экипажи многоцелевых истребителей класса 4++ Су-30СМ Восточного военного округа из состава Российского воинского контингента в рамках подготовки к учению "СИБУ/ Взаимодействие-2021", приняли участие в совместной летной тренировке с выполнением учебно-боевых задач с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении.

Российские истребители взлетали парами и выполнили ряд учебно-боевых задач. "В частности, экипажами были выполнены авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами, а также своевременный уход от средств противовоздушной обороны "противника", - отметили в ВВО.

Офицеры группы управления контролировали действия на аэродроме Иньчуань. Все задачи выполнялись российскими летчиками совместно с экипажами китайских истребителей "Дзянь-11" и "Дзянь-7", которые действовали в составе авиационной эскадрильи.

Стратегические китайско-российские учения "СИБУ/ Взаимодействие-2021" пройдут с 9 по 13 августа на полигоне Цинтунся (Китай). В нем будет задействовано около 13 тыс. военнослужащих, свыше 400 единиц вооружения и военной техники.