Погибшего в Приднестровье российского военнослужащего представят к госнаграде

ТАСС, 7 августа. Военнослужащего оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе ефрейтора Валерия Евдокимова, погибшего при спасении тонущего ребенка, представят к госнаграде. Об этом сообщил журналистам и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова по военно-политической работе майор Алексей Крашенинников.

"Военнослужащий будет представлен к государственной награде в самое ближайшее время. Материальные средства, финансовая помощь будут оказаны семье пострадавшего", - отметил Крашенинников.

И.о. замначальника оперативной группы рассказал, что погибший ефрейтор был примером для многих военнослужащих в выполнении своих служебных обязанностей. "Он был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь", - добавил Крашенинников.

Валерий Евдокимов, отдыхая с семьей на берегу реки, услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, бросился в воду. Он вытолкнул мальчика, но сам выплыть не смог. Инцидент произошел 1 августа около поселка Кицканы Слободзейского района Приднестровья.

Тело Евдокимова было обнаружено в 300 м ниже по течению от места происшествия. У него осталось двое несовершеннолетних детей. "Командование оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова возьмет шефство над семьей погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.