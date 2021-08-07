Участвующие в учениях "Индра-2021" военные из Индии посетили Мамаев курган

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Индии посетили Мамаев курган, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Южного военного округа. Иностранные военные принимают участие в проходящих на полигоне Прудбой под Волгоградом совместных российско-индийских учениях "Индра-2021".

"Индийские военнослужащие, участники совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021", посетили в Волгограде Мамаев курган, памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" и его главный монумент "Родина-мать зовет", - говорится в сообщении.

Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой военные из Индии узнали о героической битве за Сталинград в годы Великой Отечественной войны. В пресс-службе добавили, что индийских военных поразила грандиозность и монументальность, атмосфера мемориала, смена часовых роты почетного караула у Вечного огня.

Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, учения предусматривают проведение совместных контртеррористических операций в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций в отношении международных террористических группировок.

В совместных учениях заняты около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и около 250 представителей Вооруженных сил Индии.