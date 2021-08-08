Двусторонние учения пройдут в августе-сентябре на 20 полигонах на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Двусторонние батальонные тактические и специальные учения пройдут в августе и сентябре 2021 года на 20 общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. <…> Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, командующий ЮВО Александр Дворников принял решение об участии в учениях специалистов различных родов войск, включая подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения. Кроме того, будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения Черноморского флота и Каспийской флотилии.

"Командиры рот, батальонов и равных им подразделений в ходе предстоящих учений должны освоить навыки управления приданными силами различных видов авиации - армейской, штурмовой, оперативно-тактической", - отметил Дворников, слова которого привели в пресс-службе.

Там добавили, что на учениях военнослужащие отработают выполнение задач на различных ландшафтах, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.