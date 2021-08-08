Военные полицейские из РФ помогли ликвидировать последствия ДТП с автобусом под Дамаском

ДАМАСК, 8 августа. /ТАСС/. Российские военные полицейские Вооруженных сил России оказали помощь пострадавшим в ДТП с участием автобуса в пригородной зоне Дамаска. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению сторон в Сирийской Арабской Республике.

"Российские военные полицейские осуществляли патрулирование провинции, и они первые пришли на помощь попавшим в ДТП пассажирам. Оказали им первую медицинскую помощь до приезда медиков, освободили зажатых людей в транспорте, эвакуировали женщин и детей, так как из-за утечки топлива могло произойти возгорание", - сказал представитель центра.

Как сообщает Сирийское агентство новостей со ссылкой на источник в управлении полиции, автомобиль Hyundai Avante столкнулся с автобусом, перевозившим 24 пассажиров. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, семь человек получили травмы и были доставлены в университетскую клинику Аль-Муасат в Дамаске.