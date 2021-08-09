Производство модернизированного варианта Су-57 может начаться в 2025 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Производство модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Мегаполис" предполагается начать в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В обновленной версии истребителя в рамках ОКР "Мегаполис" будет устанавливаться полностью обновленная кабина, с самой передовой авионикой. Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что истребитель Су-57 в рамках ОКР "Мегаполис" будет выполнен в одноместном варианте.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что для управления перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами "Охотник" (С-70) разрабатывают двухместный Су-57.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024-го ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.