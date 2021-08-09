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На северо-западе КНР начались совместные военные учения России и Китая

В них принимают участие 10 тыс. военнослужащих

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Совместные российско-китайские стратегические военные учения "Запад / Взаимодействие - 2021" начались в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, в них принимают участие 10 тыс. военнослужащих двух стран. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на Центральный военный совет КНР (ЦВС КНР).

Совместные учения призваны углубить взаимодействие российских и китайских военных в ходе антитеррористических мероприятий, а также продемонстрировать силу и твердую решимость России и Китая совместными усилиями обеспечивать глобальную и региональную безопасность и стабильность, уточняет агентство.

Участники учений были организованы в два авиационных и 13 сухопутных подразделений, сформированных из российских и китайских военнослужащих.

В воздушной части парада в честь начала учений приняли участие четыре новейших истребителя ВВС НОАК пятого поколения J-20 ("Цзянь-20"), а также военно-транспортные самолеты Y-20 ("Юнь-20").

Маневры продлятся до 13 августа. С российской стороны в учениях примут участие военнослужащие соединений Восточного военного округа. Руководство учениями будет осуществляться совместно командованием воинских контингентов двух стран.

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РоссияКитай
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