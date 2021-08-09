Первые иностранные команды прибыли на конкурс "Десантный взвод"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Команды Мьянмы и Пакистана стали первыми, кто прибыл для участия в конкурсе "Десантный взвод" Международных армейских игр. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

"На полигоне "Дубровичи", по доброй традиции, участников конкурса из Мьянмы и Пакистана встретили хлебом и солью", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, участники прибыли авиационным транспортом на аэродром Дягилево в Рязанской области.

"Военный оркестр парашютно-десантного полка исполнил гимны двух стран, под звуки которых были подняты Государственные флаги стран-участниц, а заместитель главного судьи конкурса гвардии полковник Алексей Быков обратился с речью, в которой поприветствовал команды-участницы конкурса, пожелал успехов в конкурсе, а также честной и бескомпромиссной борьбы", - отметили в МО РФ.

Международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод", проводимый в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021" пройдет с 22 августа по 2 сентября на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского соединения ВДВ в Рязанской области. Всего в конкурсе примут участие около 450 военнослужащих из 18 стран.