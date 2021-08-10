В России разработали беспилотник для мониторинга радиоактивного и химического заражения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого запатентовала модульный беспилотник с системой защиты тяговых винтов, который позволит в том числе следить и передавать данные о радиоактивном и химическом заражении. Об этом говорится в материалах, распространенных Федеральным институтом промышленной собственности (имеются в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и комплексам в области специальной техники, являющимся дистанционно управляемым или автономно управляемым летательным аппаратом с вертикальным взлетом и посадкой как на твердую, так и на водную поверхности, с системой защиты тяговых винтов", - говорится в патенте.

Как уточняется в материалах, беспилотник имеет жесткий несущий каркас. На центральной оси жестко закреплены два противоположно вращающихся двигателя, герметичные модули скреплены с несущей рамой и друг с другом, вместе они создают аэродинамический профиль с защитной сеткой сверху и снизу. Внутри модуля расположены элементы движителей, винты, системы сбора и обработки информации, навигационная система. Благодаря гермомодулю и сеткам, беспилотник можно применять в лесах, городе, в помещениях, где есть вероятность столкновения с предметами или живыми существами.

"Грузоподъемность БЛА - до 0,6 кг, что позволяет устанавливать на него различные блоки многоцелевого назначения", - говорится в документе. В частности, беспилотник сможет выполнять задачи по сбору информации об окружающей среде и степени ее загрязнения, мониторингу и передаче данных по радиоактивному и химическому заражению местности, определению точных координат районов выброса загрязняющих веществ в ОС и пострадавших объектов.

"Мониторинг осуществляется днем и ночью, в благоприятных и ограниченных метеоусловиях. Наряду с этим беспилотный летательный аппарат обеспечивает поиск потерпевших аварию (катастрофу) технических средств и пропавших групп людей", - отмечается в патенте.

Предполагается, что жесткий каркас и модули будут создаваться из высокопрочного пластика.