На границе с Афганистаном стартовала активная фаза учений РФ, Таджикистана и Узбекистана

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Республика Таджикистан/, 10 августа. /ТАСС/. Активная фаза учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана стартовала на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Экипажи армейской авиации применили "вертолетную карусель", сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа во вторник.

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"Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолетная карусель", уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок "круг", наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса "воздух-поверхность", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для проведения зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых "боевиков" экипажи десантно-транспортных вертолетов Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха. "Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей", - уточнили в округе.

Как передает ТАСС, в учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций.

Маневры инженерно-саперного подразделения

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 201-й российской военной базы остановили с помощью "огненного вала" условных нарушителей границы. "По замыслу розыгрыша, незаконное вооруженное формирование на пикапах повышенной проходимости прорвало границу и вклинилось вглубь территории. Заманив условного противника в заданный район, военные инженеры подорвали управляемые фугасные снаряды, создав "огненный вал". Для этого был применен метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке. Искусственно созданная горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления, а также деморализовало его живую силу", - рассказали в пресс-службе.

В округе уточнили, что для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей артиллеристы применили противотанковые управляемые ракеты, уничтожив начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении до двух километров.

Всего в учениях трех стран задействовано 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. В ЦВО отмечали, что учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.