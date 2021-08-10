Военные трех стран уничтожили "боевиков" в ходе учений на границе с Афганистаном

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 10 августа. /ТАСС/. Военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооруженное формирование, перешедшее государственную границу на юге Таджикистана в ходе завершения основного этапа учений на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа во вторник.

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"По замыслу учений, группа вооруженных боевиков незаконно перешла государственную границу Таджикистана для совершения терактов на территории республики. Экипаж самолета Л-39 выполнил воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружил места скопления боевиков. Летчики передали координаты целей российским и таджикистанским экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". После нанесения огневого удара мотострелковые подразделения трех стран на бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72 завершили разгром основных сил противника", - сообщили в пресс-службе.

Для блокирования отступающих к скальной гряде боевиков подразделения специального назначения Таджикистана осуществили высадку десанта парашютным способом с самолета Ан-26. "Помощь в нейтрализации условного противника, укрывшегося в горах, оказали расчеты минометных орудий 201-й военной базы РФ и вооруженных сил Узбекистана, выполнившие стрельбы по навесной траектории", - добавили в округе.

В пресс-службе отметили, что участники учений также отработали совместные маневренные действия на сложном рельефе местности, развертывание системы связи и управления, нормативы поражения целей и противоогневые маневры, взаимодействие подразделений в единой оперативной обстановке.

В пресс-службе рассказали, что перед началом учений в районе полигона наблюдалась песчаная буря, которая не повлияла на проведение практических действий.

Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. В ЦВО отмечали, что учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.