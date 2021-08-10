Командирская версия танка Т-90 и БМПТ станут новинками форума "Армия" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Командирская версия основного боевого танка Т-90АК и боевая машина поддержки танков БМПТ будут впервые представлены на военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) под Екатеринбургом. Об этом журналистам сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

"В этом году новинками военно-технического форума в Екатеринбурге станут два образца тяжелого вооружения: командирская версия основного боевого танка Т-90АК и боевая машина поддержки танков БМПТ. Бронемашины будут представлены на одном из кластеров форума и будут доступны для осмотра и фотографирования всем посетителям", - сказал он, уточнив, всего на экспозиции автобронетанковой службы ЦВО будет представлено около 100 единиц техники различного назначения.

Также впервые на площадке форума в Екатеринбурге будут показаны реконструкции крупнейших сражений Великой Отечественной войны: Яссо-Кишиневской и Смоленской операций, Курской битвы.

Для посетителей форума "Армия-2021" в Екатеринбурге будет подготовлена культурно-досуговая программа, включающая в себя выступление творческих коллективов, работу площадок национальной и военной кухни, а также показательные выступления военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО. На форуме посетителям будет продемонстрировано как современное, так и историческое вооружение, а также экипировка военнослужащих.