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На форуме "Армия" представят экспозицию о военной деятельности России в Арктике

Форум пройдет в Кубинке в августе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная военной деятельности России в Арктике, будет впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который проведет Минобороны РФ в Кубинке в августе. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия", в рамках которого впервые будет представлена экспозиция "Арктика", - сказал министр в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

По словам Шойгу, на выставке гости и участники форума смогут убедиться в высоких боевых возможностях российского оружия.

Одновременно с этим мероприятием пройдет открытие Армейских международных игр, добавил министр. "290 команд из 44 стран примут участие. Из них 254 команды - это команды иностранные", - отметил он.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрктика сегодня
Более 200 единиц вооружения и военной техники поставили в армию в 2021 году
Среди них самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу
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