Шойгу сообщил о готовности объектов спецназначения для РВСН в некоторых городах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Завершено строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

По его словам, основные силы военных строителей были направлены на возведение объектов спецназначения "для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания".

"Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково", - уточнил министр.

Шойгу добавил, что с начала года развернуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны.