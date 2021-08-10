{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу сообщил о готовности объектов спецназначения для РВСН в некоторых городах

Завершено строительство в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Завершено строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

По его словам, основные силы военных строителей были направлены на возведение объектов спецназначения "для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания".

"Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково", - уточнил министр.

Шойгу добавил, что с начала года развернуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Более 200 единиц вооружения и военной техники поставили в армию в 2021 году
Среди них самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу
Читать полностью