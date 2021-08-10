ВКС России за полгода получили около 30 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили от промышленности в первой половине 2021 года около 30 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил во вторник в ходе единого дня приемки военной продукции заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах ВКС поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов", - сказал он.

По его словам, ВКС также получили два комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост-Р", 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 тыс. единиц авиационных средств поражения.

О производстве шести боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 доложил исполняющий обязанности управляющего директора ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" Андрей Семенов.

По его словам, "с учетом опыта боевого применения в Сирийской Арабской Республике, в конструкцию систем вертолета внесены соответствующие изменения, которые позволили расширить боевые возможности". "Модернизация математического обеспечения блока "Багет №3" позволила увеличить дальность применения средств поражения ПТУР "Вихрь-1" свыше 8 км, - сказал он. - В текущем году запланирована поставка еще восьми боевых вертолетов Ка-52. Все вертолеты находятся на завершающих стадиях производства и испытаний".

Гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха доложил о поставке двух комплексов с шестью беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Форпост-Р". По его словам, еще два комплекса будут поставлены до конца года. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил заключить долгосрочный контракт на производство БЛА.

Расчеты космических войск в рамках выполнения программы запусков 2021 года с космодрома Плесецк в феврале и июне ракетами-носителями "Союз-2.1б" вывели на целевые орбиты и приняли на управление наземными средствами ВКС космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" и "Пион-НКС".