В российскую армию до конца года поступят 20 танков Т-14 "Армата"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Двадцать новейших танков Т-14 "Армата" до конца года поступят в Вооруженные силы России. Об этом сообщил во вторник замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

"В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 "Армата", - сказал он, добавив, что в армию в этом году также будут переданы "65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

Кроме того, отметил замминистра, будут переданы 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов и досрочно поставлен бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".