В Минобороны надеются к концу года начать эксплуатацию самолета L-410 на поплавковом шасси

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ надеется до конца года начать использовать в Сибири и Арктике двухмоторный самолет для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси. Об этом сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу в рамках единого дня приемки военной продукции.

"Надеюсь, до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи - это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки - для того чтобы мы могли использовать эти самолеты в Сибири и арктических районах нашей страны", - отметил министр.

Он добавил, что "эта машина крайне нужна для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, посадки на снег, на грунт".

По словам Шойгу, на L-410, в основном, обучаются пилоты военно-транспортной авиации. "У нас большая программа, и, надеюсь, мы вышли на ритмичную поставку этих самолетов", - заключил он.

Как пояснили в Минобороны, L-410 с лыжным шасси прошел государственные испытания и сейчас поставляется в армию в комплектации, которая позволяет в условиях эксплуатации устанавливать лыжное шасси. L-410 с поплавковым шасси завершает испытание в этом году, с 2022 года серийные поставки самолетов будет осуществляться в компоновке, которая позволяет за два часа ставить в условиях эксплуатации поплавковое шасси.