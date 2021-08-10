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Шойгу заявил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Лидеры движения обещают не предпринимать атак на государства, отметил министр обороны РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль движением "Талибан" (запрещено в РФ). Его лидеры обещают не предпринимать атак на соседние государства, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", - сказал он на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Шойгу также напомнил, что на днях "Талибан" взял Кундуз. "Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что лидеры "Талибана" говорят, что движение не будет предпринимать никаких попыток по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории.

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Шойгу, Сергей КужугетовичАфганистанТаджикистанУзбекистанРоссия
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