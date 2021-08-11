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Новая техника ВС РФ

Более 60 единиц новой авиатехники поступит в Военно-воздушные силы России до конца года

Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дронов сообщил, что также поступит более 200 модернизированных воздушных судов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 60 единиц новой авиационной техники и более 200 модернизированных воздушных судов поступят в Военно-воздушные силы (ВВС) до конца 2021 года. Об этом рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"До конца года спланирована поставка более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современных многоцелевых самолетов Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34, тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД90А, боевых вертолетов Ми-28НМ, Ка-52 и десантно-транспортных - Ми-8АМТШ-ВН", - сказал Дронов.

По его словам, также поступит более 200 модернизированных воздушных судов.

"Все образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты. Большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолетом и применением оружия", - отметил заместитель главнокомандующего ВВС.

Он подчеркнул, что все образцы проходят апробацию в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике. По полученным результатам оперативно проводятся необходимые доработки.

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