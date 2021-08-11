Источник: в РФ началось серийное изготовление ракет для новейших систем С-500 "Прометей"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Предприятия концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" в настоящее время ведут серийное изготовление ракет для перспективных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном "Алмаз-Антей", идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)", - сказал он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

По словам другого собеседника агентства, в настоящее время "продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России". Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года.

ЗРС С-500

20 июля Минобороны РФ сообщило, что С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

28 июня на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов президент РФ Владимир Путин сообщил, что на боевое дежурство в России вскоре будут поставлены новые уникальные системы вооружений. Глава государства отмечал, что на боевое дежурство уже поставлено гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". По словам Путина, "на подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы".

У С-500 нет аналогов в мире. Она предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года. С-500 придет на смену ЗРС С-400 "Триумф".