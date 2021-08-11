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Более 800 человек планируют набрать в мобилизационный резерв в Свердловской области

Набор в мобилизационный резерв идет в регионе с 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Более 800 человек планируется набрать в мобилизационный людской резерв в Свердловской области в 2021 году. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС временно исполняющий обязанности военного комиссара региона полковник Сергей Чирков.

"Организована и активно проводится работа по отбору граждан, прибывающих в запасе для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. На данный момент числилось более 40 человек и необходимо набрать еще более 800 до конца 2021 года", - сказал он.

Чирков добавил, что набор в мобилизационный резерв идет в Свердловской области с 2019 года. Граждане, которые заключили контракт, могут быть привлечены к мероприятиям по оперативной, боевой и мобилизационной подготовке. Каждый резервист, заключивший контракт, получает выплаты, которые разнятся от трех до 10 тыс. рублей в зависимости от должности и звания при занятиях и до 50 тыс. рублей при сборах.

Стать резервистами могут люди, ранее проходившие военную службу. Каждый человек при включении в резерв получает воинскую должность. Женщин в мобилизационный людской резерв, по словам Чиркова, не набирают.

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