Шойгу обсудил с министром обороны США вопросы безопасности

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", - отметили в ведомстве.

В свою очередь в Петагоне заявили, что Шойгу обсудил с Остином вопросы транспарентности и меры по снижению потенциальных рисков.

"Цель телефонного разговора заключалась в поддержке усилий по обеспечению транспарентности и снижению рисков после возобновления 28 июля диалога по стратегической стабильности между США и Россией в Женеве (Швейцария)", - говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в июле в Женеве в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.