Шойгу поздравил ветеранов и личный состав ВВС с днем Военно-воздушных сил

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех причастных с днем Военно-воздушных сил (ВВС), который отмечается в РФ 12 августа.

"От всей души желаю ветеранам здоровья, жизненных сил, чистого неба над головой! А личному составу ВВС - оптимизма и веры в свое дело, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо нашей великой Родины", - отметил министр.

Глава военного ведомства подчеркнул, что за годы своего существования ВВС внесли неоценимый вклад в укрепление обороны страны, защищали ее, показывая высочайшее мастерство и любовь к Родине. Военнослужащие, добавил министр, продолжают славные традиции первых русских авиаторов, летчиков, которые проявили героизм во время Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и конструкторов.

"Сегодня наши пилоты выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, решают другие важнейшие государственные задачи", - подчеркнул он.

История праздника

Военная авиация России была создана 12 августа 1912 года. В тот день приказом военного ведомства был введен в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба. Решение о праздновании Дня ВВС было принято президентом РФ 29 августа 1997 года.

Отечественные ВВС были задействованы во всех войнах и конфликтах, в которых участвовал Советский Союз и позднее Россия.

В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и включают в себя оперативно-тактическую, дальнюю, военно-транспортную и армейскую авиацию.