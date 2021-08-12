Шойгу прибыл в Восточный военный округ для инспекции хода реконструкции БАМ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочей поездкой в Восточный военный округ (ВВО) для инспекции хода реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В Верхнезейске (Амурская область) Шойгу примет участие в церемонии торжественной закладки памятного камня, посвященного началу реконструкции БАМ. Министр обороны заслушает доклады командующего войсками ВВО Геннадия Жидко и начальника Главного управления Железнодорожных войск (ЖДВ) Олега Косенкова о ходе работ на БАМ.

Шойгу также встретится со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям ЖДВ.

В апреле Минобороны России начало строительство второго пути БАМ на участке от Улака до Февральска длиной 340 км. В работах будут задействованы десять бригад ЖДВ.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация.