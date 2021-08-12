"Ростех" представит на форуме "Армия" шредеры, стирающие в пыль секретные документы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представит на форуме "Армия-2021" шредеры с наивысшим уровнем секретности, которые позволяют "стирать в пыль" секретные документы. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал производство шредеров с наивысшим уровнем секретности. Приборы позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD- и DVD-диски до мельчайших фракций без возможности восстановления. Впервые разработка будет показана на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа в Московской области", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что устройство разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм (для сравнения - толщина линии от шариковой ручки составляет до 1,5 мм). "Это делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Прибор способен измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду", - уточнили в госкорпорации.

"Новый шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации. Устройство такого класса предназначено для применения в органах безопасности, налоговых органах, банках, на промышленных предприятиях. В настоящее время создан опытный образец, серийное производство будет запущено до конца года. Мощности предприятия позволят изготавливать до 5 тыс. приборов ежегодно", - привели в пресс-службе слова генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга "Росэлектроника") Сергея Сахненко.

В Ростехе уточнили, что прибор соответствует самому высокому классу секретности Р-7 и изготавливается из российских комплектующих. "Производство шредеров уже началось на Новосибирском заводе радиодеталей "Оксид" (входит в "Росэлектронику")", - говорится в сообщении.