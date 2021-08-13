Российские миротворцы сдали около 40 л крови для пациентов в Нагорном Карабахе

СТЕПАНАКЕРТ /Нагорный Карабах/, 13 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской миротворческого контингента сдали около 40 литров крови для граждан, находящихся на излечении в больницах и проживающих вблизи линии разграничения в отдаленных районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Сдача крови военнослужащими происходила в добровольном порядке в ответ на обращение местных властей в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента об оказании помощи. Около 100 российских военнослужащих откликнулись на обращение и в добровольном порядке сдали свою кровь", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что забор крови провели специалисты медицинского отряда специального назначения миротворческого контингента на базе отделения переливания крови в Степанакерте.

"Кровь донора после забора приходит в лабораторию для обследования на инфекционный статус и на гемотрансмиссивные инфекции исключения", - привели в министерстве слова заведующей отделением переливания крови Гаяне Аванесян. По ее словам, специалисты проверяют кровь на гепатит, СПИД, малярию, исключают ряд инфекций и проверяют резус-фактор донора. Они выносят заключение на совместимость с кровью реципиента.

Представитель российского миротворческого контингента Максим Пугачев рассказал, что перед началом процедуры у каждого военнослужащего было измерено артериальное давление, проведен опрос о жалобах на здоровье и заполнение необходимых анкет. "По окончании процедуры сдачи крови каждому военнослужащему был выдан дополнительный продовольственный паек в виде шоколада, сока и печенья. Кроме того, всем донорам крови из числа военнослужащих будут предоставлены дополнительные сутки отдыха", - сказал он.