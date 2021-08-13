Шойгу высоко оценил действия военнослужащих РФ и КНР на учениях "Сибу/Взаимодействие-2021"

ПОЛИГОН ЦИНТУНСЯ /КНР/, 13 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений "Сибу/ Взаимодействие-2021", активная фаза которых прошла в пятницу на полигоне Цинтунся в КНР.

Глава российского военного ведомства отметил слаженность действий и высокий профессионализм участников маневров и наградил отличившихся военнослужащих.

В ходе активной фазы маневров военнослужащие России и Китая организовали ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, провели наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов "террористов" с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления.

Также было отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Общая численность войск (сил), принимавших участие в совместных маневрах, которые начались 9 августа, - более 10 тыс. человек. Были задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, свыше 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлекались мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

Учения проводились в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами РФ и КНР. Задачи маневров - демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран.