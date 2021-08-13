Шойгу считает, что важно наращивать взаимодействие вооруженных сил РФ и КНР

МИНЬНИН /Китай/, 13 августа. /ТАСС/. Наращивание взаимодействия вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море является важным направлением деятельности военных ведомств двух стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в пятницу.

Он отметил, что прошло чуть более двух недель со встречи с коллегой "на полях" совещания министров обороны стран-членов ШОС, которая состоялась 28 июля в столице Таджикистана Душанбе, Шойгу поблагодарил Вэй Фэнхэ за приглашение посетить Китай и возможность вместе понаблюдать за активной фазой совместных учений "Сибу/ Взаимодействие-2021".

"Такого рода мероприятие на территории Китая с участием российского воинского контингента проводим впервые, что стало логическим продолжением нашей совместной работы, начатой в ходе маневров войск и сил "Восток-2018", стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и "Кавказ-2020", - сказал Шойгу.

Активное взаимодействие

Кроме того, отметил он, вооруженные силы РФ и КНР много лет участвуют в многосторонних антитеррористических учениях "Мирная миссия", ежегодно осуществляют совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации двух стран, проводят росийско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие".

Говоря о совершенствовании боевой выучки и воинского мастерства военнослужащих, Шойгу отметил результативное участие команд России и Китая в Армейских международных играх. "Китай - традиционный участник и соорганизатор этих уникальных состязаний военных профессионалов из самых разных стран. Желаю вашим командам успехов", - сказал министр обороны РФ. По его словам, несмотря на пандемию, рекордное количество стран участвуют в международных Армейских играх.

"Полностью разделяю ваши оценки текущего состояния, перспектив развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере", - добавил министр обороны РФ.

В заключение он отметил, что практическое взаимодействие вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности.