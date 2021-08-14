Первый камень военного храма ЦВО заложили под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Первый камень в основание военного храма во имя Великого князя Александра Невского заложили в парке "Патриот" под Екатеринбургом. В церемонии приняли участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, передает корреспондент ТАСС.

После закладки камня был совершен молебен. В церемонии приняли также приняли участие военнослужащие ЦВО и члены их семей, представители полпредства президента в Уральском федеральном округе, правительства Свердловской области, города Верхняя Пышма, ветеранских организаций и другие.

Храм будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка "Патриот" как архитектурная доминанта. В цокольном этаже планируется создание крестильного храма для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России. Посещение храма будет свободным для всех желающих.

"В России испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение. Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках - наш с вами святой долг", - сказал командующий войсками ЦВО.