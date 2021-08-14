Новейший корабль противоминной обороны войдет в состав ВМФ России 20 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новейший корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов" и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" войдут 20 августа в состав флота. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.

"20 августа 2021 года - торжественные церемонии приема в состав ВМФ морского судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" и корабля противоминной обороны "Георгий Курбатов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, торжественное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода "Северная верфь".

Первый серийный (второй по счету) корабль ПМО проекта 12700 "Георгий Курбатов" был заложен в 2015 году, спущен на воду в сентябре 2020 года. Ранее сообщалось что корабль войдет в состав 68-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.