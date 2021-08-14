В ВКС России будут служить экипажи женщин-летчиц

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в настоящее время работают над методологией применения женских экипажей в современных военных авиационных частях, сообщил журналистам в субботу замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками", - отметил генерал.

Максимцев добавил, что пока в ВКС нет системного опыта по применению женских экипажей, это новое направление работы.

Он напомнил, что курсантки обучаются в КВВАУЛ (Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков) по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

В субботу в парке "Патриот" отмечается День ВВС. В частности, в небе над Кубинкой проходит авиационное шоу с участием пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи". 12 августа Военно-воздушные силы отпраздновали 109-ю годовщину со дня образования.

Как отметил ранее в своем поздравлении министр обороны РФ Сергей Шойгу, за годы своего существования Военно-воздушные силы внесли неоценимый вклад в дело укрепления обороны отечества. Глава военного ведомства подчеркнул, что сегодня летчики ВВС выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, решают другие важнейшие государственные задачи.