Замглавкома ВКС: количество летчиков-снайперов РФ выросло благодаря операции в Сирии

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Число летчиков-снайперов в составе Воздушно-космических сил России выросло по итогам антитеррористической операции в Сирии, сообщил журналистам в субботу замглавкома ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"С учетом выполнения задач в Сирийской Арабской Республике количество в войсках высокоподготовленных летчиков-снайперов увеличилось. Это связано как с повышением пилотами своей квалификации, так и напрямую с полученным боевым опытом. Фактически весь летный состав ВВС принял участие в специальной операции в Сирии", - рассказал заместитель главнокомандующего ВКС.

Летчик-снайпер - высшая квалификация летного состава в ВКС России. После идут летчики 1-го класса, 2-го класса и так далее.

Он добавил, что сегодня основная задача ВКС в области подготовки - обеспечить летным экипажам овладение своим летательным аппаратом, будь то истребитель, вертолет или бомбардировщик, в максимально полном объеме. "Мы ежегодно планируем и ставим задачи летчикам по повышению классности. В идеале нам бы хотелось довести весь летный состав до уровня летчиков 1-го класса", - добавил генерал.

Максимцев также рассказал, что для каждого типа авиации есть программа совершенствования, к которой приступают летчики уже не ниже 2-го класса, имеющие существенный опыт службы. По этой программе летчики истребители, например, изучают фигуры высшего пилотажа и высокоманевренного воздушного боя.

В субботу в парке "Патриот" отмечается День ВВС. В частности, в небе над Кубинкой проходит авиационное шоу с участием пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи". 12 августа Военно-воздушные силы отпраздновали 109-ю годовщину со дня образования.