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Крушение российского самолета-амфибии в Турции
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Путин поручил представить погибших в крушении самолета Бе-200 в Турции военных к наградам

В результате трагедии погибли пять российских военнослужащих
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения природных пожаров в Турции, к госнаградам посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолёта Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно", - сказали в пресс-службе президента.

По данным Минобороны России, самолет Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 мск в районе населенного пункта Адана в Турции. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу очаги для тушения пожаров. Все они погибли. 

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичТурцияРоссияКрушение российского самолета-амфибии в Турции
Крушение российского самолета-амфибии в Турции
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