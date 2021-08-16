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Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Сергею Суровикину

Он был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами в 2017 году

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковнику Сергею Суровикину звание генерала армии. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", - говорится в документе.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в 2017 году. Он стал первым в истории России и СССР общевойсковым командиром, возглавившим ВКС (ВВС) России и СССР. Суровикин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, академию им. Фрунзе и академию Генштаба. Служил в Афганистане, Таджикистане, Чечне. С октября 2013 года - командующий войсками Восточного военного округа, с марта 2017 года возглавлял группировку войск РФ в Сирии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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